6 علامات تدل على مشاكل فى الأمعاء.. أبرزها الانتفاخ والغازات والغثيان

حرقة من المعدة

يمكن الشعور بالحموضة المعوية كإحساس حارق في الجزء العلوي من المعدة أو مجرد شعور بارتفاع الحمض إلى الصدر أو الحلق، يمكن أن يكون علامة على خروج الحمض الزائد من المعدة وتهيج المريء.

الانتفاخ والغازات

الانتفاخ والغازات - الشعور بانتفاخ البطن أو امتلاء البطن بالهواء، في بعض الأحيان يقول الناس أنهم يشعرون أو يبدون حوامل، قد يكون هناك أيضًا تجشؤ زائد أو خروج غازات ،يمكن أن يكون علامة على متلازمة القولون العصبي ، أو حساسية الطعام ، أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء.

وظيفة الأمعاء المتغيرة

تغير في وظيفة الأمعاء - يمكن أن يحدث على شكل إسهال ، أو إمساك أو أحياناً مجرد إحساس بأن التبرز "متوقف" .