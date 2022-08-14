طب الأزهر تناقش أمراض الكبد والأمراض المعدية وجدرى القرود اليوم

كتب ـ لؤى على

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات اليوم العلمي لقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بطب بنين الأزهر، حيث يتناول اليوم العلمي الذي يرعاه الدكتور حسين أبوالغيط عميد طب بنين، ويترأسه الدكتور عبده الشافعي رئيس القسم ومدير مستشفى باب الشعرية، أهم الموضوعات في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية مثل جدري القرود، التهاب الكبد الحاد غير معروف المصدر في الأطفال، والجديد في فيروس كورونا ومتحوراته بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين وذلك بقاعة الاحتفالات بمبنى د. طلعت بمستشفى باب الشعرية.

يشار إلى أن ذلك يأتي ضمن الاهتمامات العلمية التي تقوم بها الجامعة لمواكبة الواقع المعاصر بتوجيهات الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات.