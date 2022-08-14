شنغهاى تقرر إعادة فتح المدارس اعتباراً من أول سبتمبر

أعلنت مدينة شنغهاى، المركز المالي الصيني، الأحد، أنها ستعيد فتح جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال ودور الحضانة في الأول من سبتمبر المقبل، بعد أشهر من الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وحسب موقع الشرق الإخبارى، ستطلب المدينة من جميع المعلمين والطلاب إجراء اختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا يومياً قبل مغادرة المؤسسات التعليمية، وفقاً لبيان نشرته لجنة التعليم لبلدية شنغهاي.
وكانت شنغهاي أغلقت جميع المدارس في منتصف مارس الماضي، قبل إغلاق المدينة لمدة شهرين لمكافحة أسوأ تفش لكوفيد في أبريل ومايو الماضيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة