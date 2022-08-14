شنغهاى تقرر إعادة فتح المدارس اعتباراً من أول سبتمبر

أعلنت مدينة شنغهاى، المركز المالي الصيني، الأحد، أنها ستعيد فتح جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال ودور الحضانة في الأول من سبتمبر المقبل، بعد أشهر من الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا.