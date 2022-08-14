سيدة تعثر على زوجها وخادمتها متوفيين بجراج منزلها بالدقهلية فى ظروف غامضة

الدقهلية - شريف الديب

عثرت ربة منزل في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، على جثة زوجها ملقاة داخل جراج منزلهما بجوار سيارته، ويرتدي ملابسه الداخلية، وكذلك جثة خادمتها داخل السيارة ترتدي بيجامة، بمنطقة مدينة مبارك، وذلك بعد تغيبهما عن المنزل.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، بالعثور على جثتى زوجها والخادمة داخل جراج أسفل منزلها بمنطقة مدينة مبارك.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجراج بالطابق الأرضي على مساحة "10 أمتار تقريبا" بعقار مكون من خمسة طوابق، ووجود جثتي کل من "أ.ش.ع" 31 سنة، مندوب أدوية، ومقيم "مدينة مبارك"، مسجى على جانبه الأيمن بأرضية الجراج بجوار سيارته، ويرتدي ملابسه الداخلية، و"هبة.م.ع" 38 سنة حاصلة على معهد فنى تجارى، ومقيمة بطلخا، جالسة بالكنبة الخلفية للسيارة،ترتدى بيجامة منزلية،ولا يوجد بهما أى اصابات ظاهرية.

كما تبين وجود كافة متعلقاتهما الشخصية، وبسؤال زوجة المتوفى "أ.م.ح"32سنة ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان،قررت بغياب زوجها، وأثناء تفقدها سيارته، المتوقفة بالجراج، تفاجئت بالواقعة ، وأضافت أن المتوفاة،تعمل خادمة لديها بالمنزل ، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بسـؤال شـقيق المتوفاة"محمد.م.ع"42سنة فني كهرباء ومقيم بطلخا قرر بورود اتصال هـاتفي لـه مـن أحد الاشخاص يفيد بوفاة شقيقته، وأضاف بأنها متغيبة عن المنزل مساء أمس ، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، والتي إنتقلت وناظرت الجثامين وقررت نقل الجثمانين إلى مستشفى المنصورة الدولي وطلب تحريات ادارة البحث الجنائي حول الواقعة