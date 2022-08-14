سلطات سيفاستوبول بالقرم تمدد العمل بالمستوى الأصفر لخطر الإرهاب حتى 29 أغسطس

كتب أحمد عرفة

أعلنت سلطات سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، تمديد العمل بالمستوى "الأصفر" لخطر التهديد الإرهابي، بعد هجوم طائرة بدون طيار على مقر أسطول البحر الأسود في 31 يوليو، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت سلطات سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، إنه بناء على معلومات من وكالات إنفاذ القانون، وبقرار من رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في مدينة سيفاستوبول، تم تمديد العمل بالمستوى "الأصفر" بتهديد الخطر الإرهابي في مدينة سيفاستوبول من الساعة 18:00 يوم 14 أغسطس ولمدة 15 يوما حتى الساعة 18:00 يوم 29 أغسطس.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاستيلاء على بلدة "أودي" في منطقة خاركوف الأوكرانية بالكامل، ومقتل نحو 275 عنصرا من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - خلال إحاطة صحفية اليوم الأحد "لقد دمرنا بضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 66 قرب جرجينسك بدونيتسك، وقُُتل ما يصل إلى 40 ".

وأضاف أنه نتيجة لقصف القوات الجوية الفضائية الروسية على نقاط تجمع أفراد ومعدات اللواء 63 الميكانيكي بمنطقة خيرسون قُتل 35 ، وأدت ضربات مركزة على موقع اللواء 53 الميكانيكي إلى مقتل نحو 200 من القوميين الأوكرانيين .