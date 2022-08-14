رئيس جامعة بنى سويف يوافق على إنشاء صندوق الجزاءات لدعم العاملين

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرارًا بالموافقة على إنشاء صندوق الجزاءات، وذلك عقب تقديم مقترح من المستشار القانوني والإدارة القانونية بالجامعة لتفعيل لائحة صندوق الجزاءات للعاملين بالجامعة وتم دراسة اللائحة وأوجه الصرف.

وطالب الدكتور منصور بسرعة تنفيذ اللائحة للمساهمة من الجامعة لجميع العاملين بها، موجهاً بتعدد أوجه الصرف من الصندوق والتأكيد على أن يكون عمل مجلس الإدارة واللجنة المعاونة دون أدني مقابل، وقد تعددت أوجه الصرف الموضحة تفصيلاً باللائحة، منها المساعدة بمبلغ لأداء الحج والعمرة، وزيارة الأراضي المقدسة بفلسطين، وإعانة لأصحاب الأمراض المزمنة وحالة الوفاة - لا قدر الله- وأيضًا المساعدة بمبلغ في حالة زواج الموظف أو الموظفة وكذلك أبناء الموظفين.

وأكد رئيس الجامعة أن الصندوق يشمل صرف مبلغ للمحال للمعاش والمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية وغيرها من أوجه الصرف التي حددتها اللائحة، وللاستفسار عن أوجه الصرف والمستندات المطلوبة يرجى التوجه إلى الموظف المختص أمين سر المجلس واللجنة بمكتب أمين عام الجامعة.

كما شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، إطلاق برنامج تدريبي لعدد من طلاب كليات العلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي والهندسة وذلك بالتعاون بين كلية العلوم والمركز الجامعي للتطوير المهني UCCD ومجموعة تيتان مصر للأسمنت وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بني سويف وشركه تيتان لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتقليل الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

وذلك بحضور الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة ولاء حزين وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ توني عثمان مدير إدارة العلاقات العامة بمجموعة تيتان للأسمنت.

وأكد الدكتور منصور أن هناك عدداً من البروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني فى إطار دعم المشاركة بين الجامعة، لتهيئة وتدريب الطلاب على التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن مجموعة تيتان للأسمنت تعمل دائماً على توفير خبراء متخصصين لتدريب الطلاب أثناء الاجازات سواء نصف العام أو الصيفية فى مجالات الأمن الصناعي والبيئة، وإدارة المشروعات، والموارد البشرية والمهارات الشخصية، وإدارة الجودة ونظم إعتمادات شهادات الأيزو، والمعدات المستخدمة في المرافق بالمصانع، والمحاسبة، والمبيعات والتسويق والسلامة المهنية بالتعاون مع الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأثني الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم على الدعم الكبير المقدم من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وعقد بروتوكولات مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار خطة الجامعة الخاصة لتأهيل الطلاب وشباب الخريجين، على التقنيات الحديثة.

وأضاف الأستاذ توني عثمان أنه يتم عقد دورات تدريبية لطلاب كلية العلوم وعدد من الكليات الأخري حتى يكتسبوا الكثير من المهارات والخبرات الفنية والعملية والتي تساعدهم بصورة كبيرة بعد التخرج على الالتحاق بسوق العمل، مثنيناً على الدعم الكبير بين جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والمهندس خالد بدوي رئيس مجلس إدارة المجموعة والمهتم بالتواصل الدائم والمستمر مع الجامعات المصرية.

ومن جانب آخر قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، دعم الطالبة ميار حسين من ذوي الهمم "إعاقة حركية" والحاصلة على بكالوريوس كلية العلوم بامتياز، لاستكمال الدراسات العليا، وتقديم الدعم اللازم لعلاجها نظراً لحالتها الصحية وذلك في إطار حرص الجامعة على مساعدة وإعانة أبنائها من ذوي الهمم، وتشجيعهم على مواصلة دراستهم.

ودار حوار بين رئيس الجامعة وميار وأسرتها بمكتبه وأكدت خلال حديثها أنها أصيبت بشلل في الأطراف السفلية وضعف بالأطراف العلوية بعد تعرضها لحادث أثناء عودتها من تسجيل الرغبات بعد نجاحها فى الثانوية العامة عام 2016 بمجموع 95%، وقالت: بدأت حياتي الجديدة على كرسي متحرك، والتحقت بكلية العلوم بالجامعة عام 2018 وتغلبت على كافة الصعوبات وبشكر الجامعة والكلية على دعمي خلال فترة الدراسة وحصلت على درجة البكالوريوس بامتياز.

وعبر الدكتور منصور حسن عن فخره بقصة كفاحها و إصرارها على التغلب على كافة الصعوبات والظروف التي مرت بها حتى تمكنت من تحقيق أهدافها، وأنها تعد من النماذج المشرفة لطلاب جامعة بنى سويف، مؤكداً مكتبي مفتوح فى أى وقت لجميع الطلاب للاستماع إليهم.

ووجهت ميار حسين الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لحرصه على إدخال السرور والسعادة لها ولأسرتها بلقائه بمكتبه وتحقيق أحلامها بمنحها منحة الماجستير لاستكمال تعليمها.