روسيا: مستعدون لاتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل تبادل الموقوفين مع واشنطن

كتب أحمد عرفة

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استعداد روسيا لاتخاذ إجراءات ملموسة وتسهيل تبادل الموقوفين مع الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة إتمام هذا التبادل بكفاءة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: أريد أن أؤكد مرة أخرى، أن الجانب الروسي مستعد لمفاوضات مهنية وإجراءات ملموسة في هذا الاتجاه ولكن بشكل احترافي فقط، ومع من هم مؤهلون لإدارة مثل هذه العمليات التي لا تجرى عبر مكبرات الصوت.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن نجاح المفاوضات لا يعتمد على شخص واحد، أو هيكل واحد، وإنما على فريق عمل محترف، موضحة أنه من الجانب الروسي، كل شيء جاهز لذلك، لكن إذا استمر الجانب الأمريكي في المكائد والمشاحنات السياسية، فليعرف المواطنون الأمريكيون حينها أبطالهم.