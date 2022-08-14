رصف 555 شارعا بطول 598 كم خلال 3 سنوات بتكلفة مليار و255 مليون جنيه بالغربية

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة شهدت إحداث طفرة فى أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة والتى تمثل شرايين التنمية والتى تساهم بشكل كبير فى تقليل المسافات بين الأحياء والمدن الجديدة والمحافظات كما تعتبر شرايين جاذبة للإستثمار ، حيث تم تنفيذ أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة خلال الـ 3 أعوام الأخيرة.

وأوضح أنه تم رصف 555 شارع بطول 598 كم بتكلفة 1,255 مليار جنيه تشمل الخطة الإستثمارية الخطة والخطة الإضافية وخطة رد الشىء لأصله ، كما تم إنشاء الطريق الحر الجديد "طنطا – السنطة – زفتى" والذى يساهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم بطول 21 كم بتكلفة 2 مليار جنيه.

واضاف أنه تم إنشاء كورنيش المحلة بطول 5300 م2 بتكلفة 75 مليون جنيه ، وذلك بهدف خلق محور مروري جديد ومتنفس لأهالي مدينة المحلة الكبرى مشيراً إلى أن أعمال التطوير تشمل تدبيش بحر شبين، توسعة ورصف الطريق، وضع البلدورات، تركيب المقاعد وأعمدة الإنارة الديكورية وزراعة أشجار الزينة.