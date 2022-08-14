اليوم السابع
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رئيس المستشفيات التعليمية يتفقد مركز علاج الأورام بمستشفى الأحرار فى الزقازيق

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:52 ص
رئيس المستشفيات التعليمية يتفقد مركز علاج الأورام بمستشفى الأحرار فى الزقازيق رئيس المستشفيات التعليمية خلال الجولة
كتب ـ وليد عبد السلام

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أجرى الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية زيارة مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، رافقه خلالها وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وقد صاحبهم خلال الجولة الدكتور جيهان عامر مدير مستشفى الأحرار التعليمى.  
 
يأتى ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير الإنشاءات والتجهيزات الطبية بجميع وحداتها، والمتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة داخل وحداتها.
 
وتفقد الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وأهمها مركز علاج الأورام والعلاج الإشعاعى واطمأن على سير العمل به، ووجه بضرورة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة، ثم اجتمع برؤساء الأقسام بالمستشفى لمناقشتهم فى معدلات الأداء وضرورة تخفيف الأعباء عن المرضى المترددين على المستشفى بأقسامها المختلفة، وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم، كما استقبل وتكريم الأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه مؤخرا من العاملين بالمستشفى، وحرص على تهنئتهم والتأكيد على انعكاس هذا التفوق على الارتقاء بالخدمة الصحية داخل المستشفى. 
 
من جانبه، قام وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة بجوله تفقدية بالمستشفى تابع فيها سير العمل بجميع الأقسام، والاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى بقسم الاستقبال ووحدة العناية المركزة وعناية القلب، وقسم الكلى الصناعى، كما حرص على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع الأقسام، كما شدد على ضرورة تنفيذ استراتيجية الهيئة فى التدريب والبحث العلمى والتعليم الطبى المستمر للأطباء بكافة تخصصاتهم وكل الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.

الصحة

المستشفيات التعليمية

الاحرار

الاورام



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