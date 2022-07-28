فريق طبى بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق يجرى 7 عمليات دقيقة لحالات مرضية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق، بإشراف الدكتورة جيهان عامر، مدير المستشفي، قيام فريق من قسم جراحة العظام بإجراء مجموعة عمليات متميزة ومتنوعة تحوي الكثير من التخصصات الدقيقة لجراحة العظام حيث تم إجراء عدد 7 جراحات في لستة واحدة منها أربعة حالات شديدة الصعوبة وذات مهارة متطورة منها مسن يعاني من سمنة مفرطة ورضيع و حالات أخرى.

وأوضح بيان أن العمليات وهي كسر بالجدار الخلفي للحوض لمريضة تبلغ خمسين عاما وتزن أكثر من 140 كيلو وتم إجراء عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي بواسطة شرائح ومسامير، وخلع خلقي بمفصل الفخذ لطفلة تبلغ من العمر 11 شهرا وتم إجراء عملية رد مفتوح وإعادة رتق لحافظة المفصل مع شق عظمي للحوض باستخدام أحد أنواع الشق العظمي المعدل

وخشونة متقدمة بمفصل الركبة لمريضة تبلغ 65 عاما وتم إجراء عملية تغيير مفصل ركبة كامل اسمنتي ذو جزع ودعامات.

وكسر بعنق عظمة الفخذ لمريض يبلغ 50 عاما وتم إجراء عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي بأستخدام مسامير مجوفة عن طريق الفتح الأمامي، و3 حالات كسور متعددة ومركبة بالطرف العلوي والسفلي وتم إجراء عمليات رد مفتوح وتثبيت داخلي بواسطة شرائح ومسامير.