رئيسة اليونان تعزى الرئيس السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

كتبت: هناء أبو العز

غردت كاترينا ساكيلاروبول رئيسة اليونان على تويتر معربة عن تعازيها في ضحايا الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد في كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.

ووجهت كاترينا رسالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: حزينة للغاية للخسارة المأساوية للعديد من الأرواح في حريق الكنيسة بالجيزة، قلوبنا مع عائلات الضحايا.