رئيسة اليونان تعزى الرئيس السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

غردت كاترينا ساكيلاروبول رئيسة اليونان على تويتر معربة عن تعازيها في ضحايا الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد في كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.
ووجهت كاترينا رسالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: حزينة للغاية للخسارة المأساوية للعديد من الأرواح في حريق الكنيسة بالجيزة، قلوبنا مع عائلات الضحايا.
واشتعل حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.
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