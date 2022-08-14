اليوم السابع
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رئيسة اليونان تعزى الرئيس السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:47 م
رئيسة اليونان تعزى الرئيس السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين رئيسة اليونان
كتبت: هناء أبو العز

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غردت كاترينا ساكيلاروبول رئيسة اليونان على تويتر معربة عن تعازيها في ضحايا الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد في كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.
 
ووجهت كاترينا رسالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: حزينة للغاية للخسارة المأساوية للعديد من الأرواح في حريق الكنيسة بالجيزة، قلوبنا  مع عائلات الضحايا.
 

واشتعل حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.

 
 

 


اليونان

السيسي

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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