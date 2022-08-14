"خليج أبو دباب" هنا شاطئ الرمال صاحب القاع الأخضر والسلاحف النادرة.. صور

تضم مدينة مرسى علم مجموعة من الشواطئ المختلفة الخلابة والمعروفة بطبيعتها الخلابة، من بين تلك الشواطئ شاطئ أبو دباب، الواقع على قرابة 30 كيلومترا شمال مدينة مرسى علم، أكثر المناطق لتواجد السلاحف الخضراء فى البحر الأحمر والتى تجذب الآلاف من السياح للغوص فى أعماقه ومشاهدتها والتقاط صور معها.

رصدت اليوم السابع مجموع من الصور المختلفة لشاطئ خليج أبو دباب شمال مرسى علم والواقع فى نطاق محمية وادى الجمال الساحرة، والذى وصفه الكثير بالخيال، ووصفه موقع سياحى إيطالى بأنه من عجائب الدنيا السبع؛ ومجلة المانية بأنه شبيه جزر المالديف.

وتعد مدينة مرسى علم، من أفضل المدن من حيث جمال طبيعتها الخلابة التى ما زالت بكر حتى الآن، بها عدة خلجان تختلف عن شواطئ البحر الأحمر جميعا من حيث جمالها، من بين تلك الخلجان خليج أبو دباب الساحر.

وتعد السلاحف الخضراء بالبحر الأحمر، الأكثر انتشارا من حيث أنواع السلاحف ورغم ذلك فإنها مهددة بالانقراض، وهى من أهم عوامل الجذب السياحى للمحافظة، حيث يأتى أعداد كبيرة من السياح وخاصة من محبى الطبيعة للغوص معها بالبحر الأحمر.