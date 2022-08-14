اليوم السابع
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"خليج أبو دباب" هنا شاطئ الرمال صاحب القاع الأخضر والسلاحف النادرة.. صور

الأحد، 14 أغسطس 2022 09:21 م
"خليج أبو دباب" هنا شاطئ الرمال صاحب القاع الأخضر والسلاحف النادرة.. صور الغوص بابو دباب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تضم مدينة مرسى علم مجموعة من الشواطئ المختلفة الخلابة والمعروفة بطبيعتها الخلابة، من بين تلك الشواطئ شاطئ أبو دباب، الواقع على قرابة 30 كيلومترا شمال مدينة مرسى علم، أكثر المناطق لتواجد السلاحف الخضراء فى البحر الأحمر والتى تجذب الآلاف من السياح للغوص فى أعماقه ومشاهدتها والتقاط صور معها.

رصدت اليوم السابع مجموع من الصور المختلفة لشاطئ خليج أبو دباب شمال مرسى علم والواقع فى نطاق محمية وادى الجمال الساحرة، والذى وصفه الكثير بالخيال، ووصفه موقع سياحى إيطالى بأنه من عجائب الدنيا السبع؛ ومجلة المانية بأنه شبيه جزر المالديف.

وتعد مدينة مرسى علم، من أفضل المدن من حيث جمال طبيعتها الخلابة التى ما زالت بكر حتى الآن، بها عدة خلجان تختلف عن شواطئ البحر الأحمر جميعا من حيث جمالها، من بين تلك الخلجان خليج أبو دباب الساحر.

وتعد السلاحف الخضراء بالبحر الأحمر، الأكثر انتشارا من حيث أنواع السلاحف ورغم ذلك فإنها مهددة بالانقراض، وهى من أهم عوامل الجذب السياحى للمحافظة، حيث يأتى أعداد كبيرة من السياح وخاصة من محبى الطبيعة للغوص معها بالبحر الأحمر.

 
السلاحف الخضراء بشاطئ ابو دباب
السلاحف الخضراء بشاطئ ابو دباب

السلاحف بابو دباب
السلاحف بابو دباب

الغوص بابو دباب
الغوص بابو دباب

جمال الطبيعة بمرسى علم
جمال الطبيعة بمرسى علم

ركوب الجمال على شاطئ ابو دباب
ركوب الجمال على شاطئ ابو دباب

شاطئ أبو دباب بمرسى علم
شاطئ أبو دباب بمرسى علم

شواطئ طبيعية خلابة
شواطئ طبيعية خلابة

يقبل عليها السياح من كل دول العالم
يقبل عليها السياح من كل دول العالم
 
 

 


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شواطئ مرسى علم



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