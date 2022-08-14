"جهاد" بالثانوية الأزهرية بالشرقية تحصد المركز الرابع بمسابقة الأوقاف للأصوات الحسنة

وقالت" جهاد" لـ" اليوم السابع"، إنها نشأت فى أسرة قرآنية فوالدها وأشقائها البنات الأصغر من حفظة كتاب الله، ورحلتها مع القرآن الكريم، بدأت فى الخامسة من عمرها، عندما أتى والدها بأحد المدرسين ليعلمها فى المنزل فحفظت 15 جزء من القرآن الكريم على يده، وبعد فترة حفظت نصف القرآن وختمه كاملا فى الحادية عشر من عمرها على يد والدها الملقب بالشيخ " أحمد مهدى"وعن مشاركتها فى مسابقة وزارة الأوقاف المصرية للأصوات الحسنة التى تم اعتماد نتيجة الاختبارات منذ 12 يوما وحصدت المركز الرابع فى مستوى الجمهورية فى التلاوة والصوت الحسن.

أوضحت: أنها علمت بالمسابقة من خلال صفحة القارئ الطبيب" أحمد نعينع" من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، بإعلان وزارة الأوقاف المصرية عن مسابقة باسم "سجل طفلك" للنشء والطلائع ضمن مسابقة المواهب بالبرنامج الصيفي، وكانت المرحلة الأولى من المسابقة عبارة عن قيام المتسابقين بتسجيل مقاطع صوتية وإرسالها عبر الإنترنت للجنة المنظمة، وبعد مراجعة الفيديوهات المرسلة من المتسابقين، تم التصفية بينهم وإبلاغ الفائزين فى التصفياتت، لحضور المرحلة الثانية من الاختبارات بمقر الوزارة بالقاهرة، وتم اختبارها أمام لجنة من المحكمين من كبار قراء القرآن الكريم، وقرأت من سورة "يوسف" وحازت على إعجاب اللجنة، وبعد إعلان النتيجة بشكل رسمى منذ 12 يوما تبين حصولها على المركز الرابع فى المسابقة.

استطردت الطالبة المتفوقة فى دراستها فى الثانوية العامة، إنها تتخذ من والدها مثلا أعلى لها فى الحياة وفى الدراسة، وتتمنى أن يوفقها الله هذا العام فى الثانوية العامة وتكون من أوائل الجمهورية وتلتحق بكلية الطب البشرى جامعة الأزهر الشريف.