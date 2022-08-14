اليوم السابع
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جامعة أسوان تحتفل باليوم الدولي للشباب 2022 بقاعة مؤتمرات كلية الهندسة

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:24 م
جامعة أسوان تحتفل باليوم الدولي للشباب 2022 بقاعة مؤتمرات كلية الهندسة جامعة أسوان تحتفل باليوم الدولي للشباب
أسوان - صلاح المسن

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نظمت جامعة أسوان اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم الدولى للشباب 2022، بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة جامعة أسوان، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان، لشؤن التعليم والطلاب وبدأت فقرات الاحتفال بالسلام الجمهورى.

 

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين فى كلمته خلال الحفل على أهمية دور الشباب فى بناء المستقبل والعمل على تعزيز الانتماء والولاء لدى الشباب للوطن فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة ونهضة غير مسبوقة فى مختلف القطاعات التنموية.

 

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان لشؤن التعليم والطلاب أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشباب من خلال الإعداد الجيد لجيل المستقبل والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم التعليمية والثقافية والإبداعية وذلك من خلال نشر البرامج التوعية التى تعمل على حماية عقولهم من مخاطر التطور الإلكترونى.

 
جامعة أسوان تحتفل باليوم الدولي للشباب
جامعة أسوان تحتفل باليوم الدولي للشباب

 


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