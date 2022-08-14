وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج - في بيان - "أنه على إثر هذه الحادثة الجبانة، تعبّر تونس عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، سائلة العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها والمقيمين بها من كل سوء ومكروه". 