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تنسيق الجامعات 2022.. إتاحة موقع التنسيق الالكترونى لطلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات

السبت، 13 أغسطس 2022 12:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. إتاحة موقع التنسيق الالكترونى لطلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات تنسيق الجامعات 2022 - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الالكترونى اليوم السبت، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى ثالث أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .
 
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أعلن أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات على موقع التنسيق الالكترونى بلغ 25 ألف طالب حتى صباح أمس الجمعة.
 
وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر.
 
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالى عدد الطلاب: 117758 
 
 
 
 

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