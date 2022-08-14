"تموين الإسكندرية" تضبط مخزنا للمواد الغذائية منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية حماية للمواطنين من المنتجات والسلع منتهية الصلاحية.

وتمكنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى رئيس الرقابة و فريق العمل التابع له بالاشتراك مع مباحث التموين ،من ضبط مخزن للمواد الغذائية بنطاق الإدارة فى حيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وتم تحريز 516 علبة مياه غازية صفيح سعة 300 مم منتهية الصلاحية 420 زجاجة مياه غازية رمان منتهية الصلاحية156 علبة عصير مختلفه النكهات منتهية الصلاحية42 زجاجه مياه غازية انواع مختلفة منتهية الصلاحية ، 18 زجاجة مياه غازية بنكهه الخوخ منتهية الصلاحية 252 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية ، 22 زجاجه مياه غازية سعه 250 مم منتهية الصلاحية، 72 عبوة شيكولاتة منتهية الصلاحية ، 74 علبة بن منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.