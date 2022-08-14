"تعليم الإسكندرية" تكرم الطلاب الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة

شهِدَت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حفل تسليم المكافآت المالية، وتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة أوائل الطلبة، حيث تأهلت مدرسة زهرات العلا الإعدادية بنات بإدارة العامرية للمباراة النهائية، ليحصل تعليم الإسكندرية على المركز الثانى جمهورى فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية فى المباراة النهائية.

وقد بلغت المكافآت 150 ألف جنيه للطالبات العَشْر الممثلات لمدرسة زهرات العلا الإعدادية بنات لتحصل كل طالبة على 15 ألف جنيه، كما تم منح المدرسة خمسين ألفا مقدمة من الحزب فى صورة أجهزة وإمكانات للمدرسة، كما تم تكريم مدرسة الدكتور نعيم أبوطالب الابتدائية بإدارة العامرية بشهادات تقدير لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية فى ذات المسابقة.

وأوضحت وكيل المديرية أن مسابقة أوائل الطلبة تم تنظيمها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بشأن آليات وضوابط وشروط المسابقة، وتخصيص نسبة 25 % من الدرجة للمشروعات القومية بغية غرس وتعزيز روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا فى إطار الدور التربوى لتوعية الطلاب والبيئة المحيطة بمكتسبات الوطن.

واوضحت نادية فتحى أن عدد المدارس المشاركة فى المسابقة بلغ ( 954 ) مدرسة بالإدارات التعليمية الثمانى، منها 596 مدرسة للمرحلة الابتدائية و269 مدرسة للمرحلة الإعدادية و89 مدرسة للمرحلة الثانوية، وشارك فى المسابقة ( 9451 ) طالبًـا بالصفوف النهائية للمراحل التعليمية الثلاث، وأشرف على المسابقة مديرو عموم الإدارات والموجهون الأوائل والموجه العام لكل مادة بمشاركة موجه عام والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية، وتخلل فقرات الامتحان بعض الفقرات الفنية والرياضية والموسيقية بمشاركة التوجيه العام لكل نشاط.

واستهدفت المسابقة نشر الوعى وترسيخ الانتماء والارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية وغرس وتعزيز روح التنافس ونشر مبادئ الوطنية وتعميق إحساس الطلاب بالحس الوطنى، وتنمية ثقافاتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعى.

يُذكر أن المسابقة استهدفت طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) للعام الدراسى الحالى، وتم تنفيذ المسابقة بجميع المحافظات على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى القرية ثم مستوى الأحياء، وبعدها مستوى المحافظة ثم على مستوى الجمهورية.

وتضمنت المسابقة أسئلة شفهية حول المشروعات القومية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، والمتحف المصرى الكبير، والعاصمة الإدارية، وأنفاق تحيا مصر، وقناة السويس الجديدة، والمتحف القومى للحضارة، ومدينة العلمين، وغيرها من المشروعات.