اليوم السابع
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تعرف على مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ × 7 معلومات

الأحد، 14 أغسطس 2022 09:00 ص
تعرف على مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ × 7 معلومات التغيرات المناخية
كتبت ــ منال العيسوى

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 يتبقى أقل من 90 يوما على انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات.
 
 
وخلال هذا التقرير نرصد عددا من المعلومات عن مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات:
 
1-    يعد مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات أحد أكبر مراكز المؤتمرات وأكثرها إبداعًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
2-     يمكن الوصول إلى مركز مدينة شرم الشيخ الدولي في غضون دقائق من مطار شرم الشيخ الدولي  باستخدام  المرافق المتطورة ومجموعة الخدمات الفنية.
 
3-    تأسس المركز في عام 2006، وتم تصميمه لاستيعاب أبرز الأحداث في المنطقة.
 
4-     استضاف  منتدى الشباب العالمي (WYF).
 
5-    استضاف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNODC).
 
6-    استضاف أيضا مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP14).
 
7-    يحتوي مجمع المؤتمرات على مجموعة متنوعة من قاعات المؤتمرات والمعارض المرنة التي ستشكل المنطقة الزرقاء لـ COP27.
 
جدير بالذكر، أنه ستكون المنطقة الخضراء مقابل مركز المؤتمرات وستكون بمثابة مساحة نشطة لمجموعات الشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين والأعمال من جميع أنحاء مصر وإفريقيا وجميع أنحاء العالم لاستضافة الأحداث والمعارض والعروض الثقافية وورش العمل والمحادثات.
 
 
 
 

مركز المؤتمرات

شرم الشيخ البيئة

مؤتمر المناخ

الحلول المبتكرة

حلول التكيف مع المناخ



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