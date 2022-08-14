تعرف على الخدمات المقدمة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات

كتبت ـ أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 11 من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد من خلال فيديو وإنفوجراف، الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

ووفقا للإنفوجراف، تقدم الإدارة، خدمات: الدعم الفني وحملات مكافحة الآفات، توفير مستلزمات المكافحة للمزارعين والجمعيات الزراعية، التوعية والتدريب، فضلا عن خدمات اصدار التراخيص.

وفيما يتعلق بخدمات الدعم الفني وحملات مكافحة الآفات، يتم من خلال لجان وحملات مرور دورية علي الحقول لمكافحة الآفات التى تصيب المحاصيل الهامة، كذلك يتم تنفيذ حملات مكافحة القوارض على مستوي الجمهورية، حيث تقدم هذه الخدمات على مدار العام بالمجان ودون طلب.

وحول خدمات توفير مستلزمات المكافحة للمزارعين والجمعيات الزراعية، يتم توفير مبيدات مكافحة سوسة النخيل، العفن الهبابي، آفات القطن، النمل الأبيض، والمصائد والمواد اللاصقة المستخدمة فى المكافحة، وبدائل المبيدات، كذلك كبسولات الجاذبات المختلفة، حيث يتم إتاحة هذه المستلزمات بأسعار مخفضة من خلال مناطق المكافحة والجمعيات والإدارات الزراعية.

كما تنفذ الإدارة دورات تدريبية وندوات للمهتمين حول أعمال المكافحة، فضلا عن تقديم التدريب الفني للمهندسين الزراعيين.

كذلك تصدر الإدارة ترخيص مزاولة أعمال التبخير والتطهير لمقاومة الحشرات والقوارض والآفات الزراعية للشركات والأفراد، وتشمل إجراءات الحصول على الخدمة، تقديم طلب باسم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، حيث يشترط توفير التجهيزات المطلوبة للعمل فى مجال التبخير.

وتقوم لجنة من الإدارة المركزية للمكافحة والحجر الزراعي بمعاينة التجهيزات والمعدات اللازمة للتبخير للتأكد من كفاءتها.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه للتواصل والاستفسارات أو للحصول على الخدمات التوجه إلى: الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بديوان الوزارة، أو منطقة المكافحة بشمال وجنوب الدلتا، أو منطقة المكافحة بشمال وجنوب الصعيد، أو منطقة المكافحة بشرق الدلتا، أو منطقة المكافحة بالقناة وسيناء.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا إصدارات متنوعة: "الزراعة في أسبوع"، والذي يلقى الضوء على أنشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل أسبوع، و"الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على أنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل أسبوع، وإصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الإصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والإنجازات التي تحققت فيه، وذلك في إطار الخدمات الإعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.