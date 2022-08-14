تسليم أجهزة تعويضية فى النصف الأول من الشهر الجارى للمرضى غير القادرين بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أنه خلال النصف الأول من الشهر الجارى سلمت 50 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة المنوفية، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الاجهزة التعويضية.

جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

وأكد أمام فوزى، وكيل وزارة التضامن بالمنوفية، أن تسليم ال 50 طرفا صناعيا جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصًا سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المنوفية بعد إجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.

واضاف فوزى، أن الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.