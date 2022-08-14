اليوم السابع
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الأحد، 14 أغسطس 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
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تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و 400 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:45 ص
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و 400 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 400 شاحنة و120 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 257 شاحنة و 50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 143 شاحنة و 70 سيارة .
 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس وغادرت السفينة FIRST BRIDE، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج .
 
فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية "وصول وسفر"، للسفينتين سينا وبريدج ، كما شهد ميناء بورتوفيق امس مغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي حدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 850 راكب بموانيها .
 
 
 
 

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