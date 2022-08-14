تبدأ من 5 جنيهات للكيلو.. بائع أسماك بدمياط: "مش مهم نكسب كتير ولازم نرحم بعضنا"

كيلو السمك يبدأ من 5 جنيهات، وأغلى صنف لا يتجاوز سعره 30 جنيها، هكذا أعلن أحد بائعى الأسماك داخل محافظة دمياط عن مبادرته الخاصة لتخفيض الأسعار، الأمر قد يبدو غريبا، خاصة وأن متوسط أسعار الأسماك داخل أسواق المحافظة تتراوح مابين 40 لـ 50 جنيها.

التقى "اليوم السابع" بصاحب مبادرة تخفيف الأسعار داخل أسواق دمياط بدأ حديثه لنا قائلا: "مش مهم عندنا المكسب المهم اننا نرحم بعض"، كانت هذه رسالته المباشرة لزملائه استكمل حديثه قائلا : "ممكن اطلع بـ 200 جنيه فى أخر اليوم لكنى راضى، احنا لازم نساعد بعض عشان نتجاوز الأزمات دى، واللى قادر على حاجة يقدمها".

واستكمل بائع الأسماك فى دمياط حديثه قائلا: "الحمد لله بعرف ابيع بضاعتى، والناس مبسوطة من الأسعار، واتمنى كل التجار تعمل كده لازم نرحم بعض عشان الدنيا تمشي".