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بدء صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين.. صور

الأحد، 14 أغسطس 2022 08:28 م
بدء صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين.. صور صلاة الجنازة
كتب أحمد عرفة - تصوير حسين طلال

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بدأت منذ قليل، صلاة الجُناز على ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين، بالمنيرة فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كنيسة الشهيد "أبى سيفين" في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على تطورات موقف الحادث المؤلم، والحريق الذي وقع صباح اليوم بالكنيسة، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة/نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.

وفور وصوله إلى موقع الحادث، حرص رئيس الوزراء على أن يصعد إلى الدور الأخير أعلى الكنيسة، وهو الدور الذي نشب به الحريق.

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (1)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (2)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (3)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (4)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (5)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (6)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (7)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (8)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (9)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (10)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (11)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (12)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (13)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (14)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (15)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (16)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (17)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (18)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (19)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (20)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (21)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (22)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (23)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (24)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (25)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (26)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (27)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (28)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (29)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (30)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (31)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (32)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (33)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (34)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (35)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (36)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (37)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (38)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (39)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (40)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (41)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (42)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (43)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (44)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (45)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (46)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (47)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (48)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (49)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (50)
 

 


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

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