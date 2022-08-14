انطلاق دورة تدريبية بمشروع "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج بجامعة سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول وعمرو خلف

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج اليوم فعاليات الدورة التدريبية لإعداد مدربى مشروع تأهيل المقبلين على الزواج (مودة)، والذى تنظمه إدارة النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد محمد عباس المنسق العام لبرنامج مودة، الدكتور محمد فوزى رياض القائم بعمل عميد كلية الحاسبات بجامعة دمنهور، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم.

وفى بداية كلمته وجه رئيس الجامعة تهنئته للدكتورة نيڤين القباج لتجديد ثقة فخامة رئيس الجمهورية واستمرار توليها وزارة التضامن الاجتماعى، كما توجه بالشكر والامتنان والتهنئة للدكتور خالد عبدالغفار لتوليه حقيبة الصحة.

وأوضح "عبدالخالق" أن المبادرة بدأت بتوجيه من سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة الطلاق التى تفشت مؤخراً فى كيان المجتمع المصرى عامة والسوهاجى خاصة، والذى من عواقبه تفكك الأسرة وانفلات عقدها، والتأثير السلبى على صحة الأبناء النفسية والاجتماعية وما يعقبه من ظواهر سلبية، مما يؤدى إلى انهيار الكيان الأسرى وتصدع جدران البيت المصرى، مضيفاً أنه بجانب بناء وتطوير الطرق والأنفاق والكبارى والترع والمبانى لابد من تطوير وبناء البشر بشكل سوى للنهوض بالدولة فى طريق التنمية، لذا لابد من الإلمام بأطراف هذه المعارف والمهارات لنقلها لجميع منسوبى الجامعة والمساهمة فى ردء الصدع الذى يهدد كيان المجتمع المصرى.

وقال الدكتور عبدالناصر يس أن هذا البرنامج التدريبى يجد رعاية خاصة من القيادة السياسية والمجلس الأعلى للجامعات، ومن حسن حظ جامعتنا أنها ضمن المرحلة الثالثة للمشروع، مشيراً إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تأهيل الشباب المصرى المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، وتأهيل طرفى العلاقة نفسياً واجتماعياً وشرعياً، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، بالإضافة إلى تثقيف الشباب المقبل على الزواج من خلال عرض نماذج ناجحة فى الحياة العملية والأسرية.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد محمد عباس إلى أنه خلال البرنامج التدريبى يتم تعريف المتدربين على كافة الجوانب الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة، بدأً من معايير اختيار شريك الحياة، مروراً بأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات العاطفية لكلاً منهما، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة المتعلقة بالزواج والإنجاب، كما تقدم الدورة ايضاً التوعية بأهمية الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج، والتعرف على أهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة، لافتاً إلى أن تهتم "مودّة" خلال دورتها التدريبية بإلقاء الضوء على الرأى الشرعى فى كثير من القضايا المتعلقة بالزواج، ومن بينها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

وأضاف كلاً من صبرى إبراهيم مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وانتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى بأن الدورة التدريبية ستستمر على مدار يومين، وبلغ عدد المشاركين بها 26 متدربا، والذين بدورهم سيقومون بنقل مبادئ ومحتوى الدورة للطلاب الذى سيكونوا من المقبلين على الزواج فى المستقبل القريب، مضيفا انه يحاضر بالدورة التدريبية الدكتور محمد فوزى رياض.



إنطلاق الدورة التدريبية لإعداد مدربي مشروع مودة (1)



إنطلاق الدورة التدريبية لإعداد مدربي مشروع مودة (2)



إنطلاق الدورة التدريبية لإعداد مدربي مشروع مودة (3)



إنطلاق الدورة التدريبية لإعداد مدربي مشروع مودة (4)



إنطلاق الدورة التدريبية لإعداد مدربي مشروع مودة (5)



رئيس جامعة سوهاج بالدورة التدريبية