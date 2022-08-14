اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الهجرة تبدأ فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات بزيارة العاصمة الإدارية

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:15 م
الهجرة تبدأ فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات بزيارة العاصمة الإدارية أولى فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة مؤتمرات "الكيانات المصرية بالخارج"
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت اليوم الأحد، أولى فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة مؤتمرات "الكيانات المصرية بالخارج"، بجولة تفقدية لوفود المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشارك في الزيارة أكثر من 160 فردا من ممثلي الكيانات المصرية بالخارج، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالترويج للاستثمار العقاري في مصر وربط المصريين بالخارج بالوطن. 
 
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد واحدة من أكبر الصروح التي دشنتها مصر، وفقا للمعايير العالمية في إنشاء مدن الجيل الرابع، حيث يتعانق العلم والإنجاز، ويؤكد قدرة المصريين على التحدي، وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة، وتشمل المقار الحكومية الذكية، وكذلك تشمل مناطق سكنية متعددة المستويات لكل شرائح المجتمع، منها إسكان اجتماعي ومقر الحكم ومدينة طبية عالمية ومدينة رياضية وقرية ذكية وقاعات مؤتمرات دولية ومدينة معارض ضخمة ومناطق خدمية وتعليمية ومناطق للمال والأعمال وطرق حضارية بعرض 120 مترًا ومحور أخضر بمساحة 7200 فدان بعرض 300 كيلو متر مربع.
 
 بدأت الزيارة بتفقد كاتدرائية ميلاد المسيح والتي تقع على مساحة 15 فدانًا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع. وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تستوعب 8200 فرد، وقد افتُتِحَت الكنيسة الصغرى بالكاتدرائية جزئيًّا لتشهد صلاة قداس عيد الميلاد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2018، إلى أن تم الافتتاح الرسمي في 6 يناير 2019.
 
وخلال الجولة، استمع وفد الكيانات المصرية بالعاصمة الإدارية إلى شرح لما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات عالمية وإمكانيات تكنولوجية.
 
وتفقد ممثلو الكيانات المصرية بالخارج منطقة الداون تاون والتي تقع بقلب العاصمة الإدارية، وتشمل عددا من المحال التجارية والمولات، وتتميز بوجود مجموعة كبيرة من الخدمات، كما تفقدوا منطقة المال والأعمال والذي تم إنشاؤه ليكون مركزاً ومقراً إقليمياً لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية، وكذلك فتح الباب أمام الاستثمارات للمصريين بالخارج والداخل، بالتوازي مع الاستثمارات الأجنبية، مواكبة لما تشهده مصر من طفرة في البنية التحتية وتعديلات في البيئة التشريعية لتهيئة المناخ للمستثمرين، للاستفادة من الفرص التي تزخر بها الدولة المصرية، وكذلك الموقع والموارد الطبيعية.
 
وفي السياق ذاته، اشتملت الزيارة على جولة في ساحة الشعب والحي الحكومي ومنطقة الوزارات والبرلمان، حيث أشاد المشاركون بما بذلته مصر من تحد كبير وسباق مع الزمن لبناء هذه المباني التي تحاكي أكثر المباني تطورا في العالم، بجهد وعزم لا يلين، مؤكدين أن مصر تستطيع أن تنجح وتنطلق في أحلك الظروف، وأنهم واثقون أن ما يحدث في مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور.
 
وتابع المشاركون الذين بلغ عددهم أكثر من 160 فردا من كيانات مصرية بالخارج، أنهم اطمأنوا على أن مصر تنطلق في طريقها الصحيح، مع قيادة سياسية حكيمة تبني وتُعمر وتؤمن بقدرات الشباب فتسعى لإشراكهم في خطط التنمية المستدامة لمصر، بجانب الحرص المستمر على توفير فرص العمل.
 
وثمن المصريون بالخارج من المشاركين ما تقوم به القيادة السياسية من مساواة بين المصريين جميعا، بتيسير استثمارات المصريين بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب توفير أراض ووحدات سكنية، لربطهم بالوطن وتحفيزهم على الاستثمار في مصر، مع تهيئة البيئة التشريعية والصناعية لذلك وتوفير خارطة الاستثمار الصناعي.
 
 
IMG-20220814-WA0120
ممثلو الكيانات المصرية بالخارج 
 
WhatsApp Image 2022-08-14 at 1.02.18 PM
جانب من الزيارة
 
WhatsApp Image 2022-08-14 at 1.02.21 PM
مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج"
 
WhatsApp Image 2022-08-14 at 1.02.22 PM

جانب من مؤتمرات "الكيانات المصرية بالخارج"


الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم

المصريين بالخارج

الكيانات المصرية بالخارج



الموضوعات المتعلقة

انطلاق مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الثلاثاء.. وغدا بدء الزيارات الميدانية

السبت، 13 أغسطس 2022 05:00 م

وزيرة الهجرة تلتقى عددا من ممثلى الجاليات والكيانات المصرية بأستراليا ونيوزيلندا

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:12 م

"الهجرة" تناقش المحاور النهائية للمؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج

الخميس، 28 يوليه 2022 09:32 ص

الهجرة: 541 مصريا بالخارج سجلوا للمشاركة بمؤتمر الكيانات المصرية الثالث

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 09:29 ص

وزيرة الهجرة: اليوم آخر موعد للتسجيل للمشاركة بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

الخميس، 21 يوليه 2022 12:52 م

الهجرة: 53 كيانا من 37 دولة سجلت للمشاركة بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

الأحد، 17 يوليه 2022 09:39 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة