وزيرة الهجرة تلتقى عددا من ممثلى الجاليات والكيانات المصرية بأستراليا ونيوزيلندا

كتب محمود راغب

استعدادًا لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده في 14 أغسطس الجاري، عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء عبر تطبيق زووم مع عدد من ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بأستراليا ونيوزيلندا؛ وبحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وذلك بهدف بحث المقترحات المقرر طرحها ومناقشتها خلال المؤتمر.

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بالمشاركين جميعا، مؤكدة حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج والاستماع لمطالبهم وإدماجهم باستمرار في عملية التنمية وهو ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة.

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذي سيعقد في منتصف أغسطس الجاري، هو المؤتمر الثالث وسيضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للرد على استفسارات واقتراحات ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج والعمل على دراستها وتنفيذها، مشددة على ضرورة عرض الكيانات المصرية بالخارج لتجاربهم وما قدموه من إنجازات خلال العام الماضي.

من جانبه، صرح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن هذا المؤتمر يرتكز على ثلاثة محاور: الاقتصادي والثقافي والخدمي، حيث يتناول المحور الاقتصادي الشق الذي يهم المصريين بالخارج مثل خدمات البنوك وفرص الاستثمار في مصر سواء عقاري أو تجاري أو صناعي، فيما يتناول المحور الثقافي عقد سلسلة من الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعريف بما تحقق من إنجازات في الدولة المصرية، أما المحور الخدمي فهو يتناول موضوعات هامة مثل التغطية التأمينية والمساندة القضائية وتحويل التأمينات، مؤكدًا على ضرورة الخروج من هذا المؤتمر بنتائج ملموسة ومفيدة بالنسبة للمصريين بالخارج.

من جانبهم، توجه ممثلو الجاليات والكيانات المصرية بأستراليا ونيوزيلندا بخالص الشكر إلى وزيرة الهجرة على عقد هذا اللقاء الذي يمثل جسر تواصل مع أبناء الوطن في أبعد نقطة من العالم للاستماع إليهم.

وأخذ ممثلو الجاليات والكيانات المصرية في أستراليا ونيوزيلندا، خلال اللقاء، بطرح أفكارهم ومقترحاتهم، من بينها استفسارات حول بعض الإجراءات المتعلقة بأوراق الثبوتية واستخراج أو تجديد جوازات السفر والرقم القومي، وعمل مزيد من الفاعليات التي من شأنها تعزيز الثقافة المصرية والهوية الوطنية لدى أبناء المصريين بالخارج من الأطفال والشباب، وكذلك إشراكهم في عدد من الأنشطة الرياضية المختلفة، فضلا عن بحث مبادرات لريادة الأعمال للشباب المصريين بالخارج.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن "الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة من الجميع"، موضحة أن ممثلي الكيانات المصرية بأستراليا ونيوزيلندا، الذين لن يستطيعون الحضور إلى مصر للمشاركة في المؤتمر، فمن الممكن أن يتابعوا البث المباشر لفاعليات المؤتمر في 14 أغسطس الجاري عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".