المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين: نستخدم صفحات إلكترونية احتيالية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف متهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلالها فى الإيقاع بضحاياهم، وزعمهم امتلاكهم ثروة مالية، ويرغبون فى إرسالها للبلاد بقصد استثمارها أو التبرع بها مقابل حصول ضحاياهم على نسبة ربح نظير تلك المشاركة، وإرسالهم صور لخزائن حديدية بها مبالغ مالية عملات أجنبية بهدف إقناعهم بوصول تلك الخزائن للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن، واشتراطهم على ضحاياهم إيداع مبالغ مالية متفاوتة فى حساب المتهم الأول بالبنوك كشرط لاستلام تلك الحقائب، باعتبارها رسوم إدارية وتخليص جمركى على أن يقوم الأخير بسحبها من ماكينات الصراف الآلى وتسليمها لهما عقب حصوله على النسبة المتفق عليها بينهم.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص فى إرتكاب جرائم النصب الإلكترونى والإستيلاء على أموال الموطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة) بالتردد عل إحدى ماكينات الصرف الآلى بمنطقة مدينة نصر لسحب مبالغ مالية كبيرة بطريقة منتظمة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على (مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمناقشته إعترف بإشتراكه مع (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى أعمال النصب الإلكترونى على المواطنين.. وقد تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى).. بمواجهتهما إعترفا بالجريمة، وبفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.