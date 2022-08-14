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الكنيسة تعلن فى بيان رسمى ترتيبات الصلاة على ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:40 م
الكنيسة تعلن فى بيان رسمى ترتيبات الصلاة على ضحايا حريق كنيسة المنيرة حريق الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تقرر إقامة صلوات تجنيز، للمتوفين من جراء الحريق الذي أصاب كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة صباح اليوم.
 
وتتم الصلاة على مجموعتين، إحداهما في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالوراق، والأخرى في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالوراق، بحضور الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.
 
وأوضحت الكنيسة لو بيان رسمى لها أنه سوف تتحرك السيارات التي تحمل جثامين المنتقلين من مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة، إلى الكنيستينالمشار إليهما، بمجرد انتهاء إجراءات إصدار تصاريح الدفن.
 
 
 
 
 
 

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حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفينبإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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