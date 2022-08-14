"القومى لأسر الشهداء" ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

كتبت ـ منال العيسوى

نعى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين ، وتقدم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي، بخالص التعازى لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية ولذوى الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين .

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابى حريق الحريق الذى اشتعل صباح اليوم الأحد، فى كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، فى محافظة الجيزة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حريق الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيى (إمبابة العام، والعجوزة)، وجارى التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

وأشار «عبدالغفار» إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتى الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ فى جميع المستشفيات التى استقبلت المصابين.

ونوه «عبدالغفار»، إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق فى تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحريق فى تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقى السيارات.