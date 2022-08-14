اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"القومى لأسر الشهداء" ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:30 م
"القومى لأسر الشهداء" ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء
كتبت ـ منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، وتقدم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي، بخالص التعازى لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية ولذوى الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين .
 
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابى حريق الحريق الذى اشتعل صباح اليوم الأحد، فى كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، فى محافظة الجيزة.
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حريق الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيى (إمبابة العام، والعجوزة)، وجارى التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة. 
 
 وأشار «عبدالغفار» إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتى الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ فى جميع المستشفيات التى استقبلت المصابين.
 
ونوه «عبدالغفار»، إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق فى تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحريق فى تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقى السيارات.
 
 

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



الموضوعات المتعلقة

معاينة فورية.. النائب العام يأمر بالتحقيق فى حريق كنيسة المنيرة (إنفوجراف)

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:25 م

رئيس مجلس الشيوخ يعزي قداسة البابا تواضروس الثاني في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:20 م

حريق كنيسة المنيرة بإمبابة.. مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.. الرئيس السيسى يقدم تعازيه للبابا تواضروس.. ومدبولي: تقديم الرعاية الصحية للمصابين.. والتضامن: 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. والنائب العام يأمر بالتحقيق

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:11 م

النائب حازم الجندى يعزى البابا تواضروس والإخوة الأقباط في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:03 م

الرئيس السيسى يقدم تعازيه للبابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة