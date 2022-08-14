الفريق محمد عباس حلمى يجتمع اليوم مع قيادات وزارة الطيران المدنى

كتبت رحاب نبيل

وصل إلى مقر وزارة الطيران المدنى، قبل قليل، الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران الجديد، لتسلم مهام عمله بعد أداء حلف اليمين الدستورى، صباح اليوم، الأحد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن 13 وزيرًا جديدًا فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضمن التعديل الوزارى الجديد 2022، الذى جرى ظهر أمس السبت، وشمل 13 حقيبة وزارية.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدنى، أن وزير الطيران الجديد الفريق محمد عباس حلمى، سوف يعقد اجتماعا مساء اليوم، مع قيادات وزارة الطيران المدنى، للتعرف على جميع المسؤولين ومهام عملهم داخل ديوان الوزارة.

وشهدت وزارة الطيران المدنى، منذ صباح اليوم، تواجد لجميع القيادات بالوزارة، استعدادا لاستقبال وزير الطيران الجديد، الفريق محمد عباس حلمى، الذى تولى خلفا للطيار محمد منار عنبة.

وأصدر الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران الجديد، بيانا قبل قليل، ينعى فيه ضحايا الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم، بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وراح ضحيته 41 حالة وفاة وأصيب 12 آخرين.

وتقدم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران الجديد، بخالص التعازى لأسر ضحايا الحادث الأليم، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ويتولى الفريق محمد عباس حلمى وزيرا للطيران المدنى، حقيبة وزارة الطيران المدنى، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات الجوية.