الفاو تحذر من تداعيات حرب أوكرانيا على نقص الغذاء في اليمن

كتبت: هند المغربى

حذرت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" من تداعيات الحرب الأوكرانية، الذي أدّى إلى نقص في الغذاء العالمي، وتأثيرها على الأسر في اليمن.

ووفقا لمنظمة الفاو : "أصبحت أسعار المواد الغذائية، باهظة الثمن، بالنسبة للأسر الضعيفة التي لم تعد تقدر على تحمّل تكاليفها، وأفادت الفاو بأنه تم تصنيف 9 محافظات في اليمن من أصل 22 على مستوى التأهب العالي، بناء على مؤشرات استهلاك الغذاء ونتائج التكيّف، مدعومة بمؤشرات الاقتصاد الجزئي.

ولفت تقرير الفاو، أنه حققت الهدنة مكاسب إيجابية من خلال تحسين الوصول وتوافر الوقود والتنقل، لكن تستمر تكلفة المعيشة في الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساسا إلى الأحداث العالمية.

ووفقا للفاو، "يواجه واحد في المائة من السكان جوعا شديدا للغاية، وهو ما يعادل المرحلة الخامسة (الكارثية) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي."

وأكد تقرير الفاو انه بالإضافة إلى عواقب الحرب في أوكرانيا، لا يزال تأثير تغيّر المناخ يؤثر على سبل العيش وبالنسبة لمنظمة الفاو، يظل عام 2022 ثالث عام جاف خلال العقود الأربعة الماضية، بعد 2014 (الأكثر جفافا) و2000.

وأشار التقرير الأممي أنه ينخفض هطول الأمطار في المتوسط بمقدار 0.3 ملم في السنة، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة أنماطا جوية متطرفة؛ مثل مزيد من حالات الجفاف والفيضانات في المستقبل.

ولفت التقرير الى أنه خلال النصف الأول من العام، فقد معظم المزارعين موسم الزراعة الأول حيث أبلغ ثلث الأسر عن انخفاض المساحة المزروعة.