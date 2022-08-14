الصعيد يحتفى باستضافة مصر لقمة التغيرات المناخية بحملة ميثاق شرف المناخ.. صور

كتبت ـ منال العيسوى

شهدت فروع جهاز شئون البيئة بمحافظات الصعيد الاقصر وسوهاج وأسوان، حالة من الاحتفاء باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ الذى سيعقد نوفمبر المقبل فى الفترة من6: 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، ضمن أنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بداية العام الحالى، استعداداً لمؤتمر ( COP-27 ).

ففى محافظة الأقصر نظم فرع جهاز شؤون البيئة بالأقصر ندوة موسعة بعنوان «حلول وتطبيقات عملية لمواجهة التغيرات المناخية»، بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية، واحد الجمعيات بأرمنت، حيث شهدت الندوة كلمات عدد من النقاشات والمقترحات للمشاركة فى مؤتمر المناخ وتوعية المواطنيين بأهمية التدخل فى مواجهة التغيرات المناخية سواء من خلال التكيف أو التخفيف .

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‏وقاد المناقشات المنصة التى ضمت الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور وليد ترك، الاستشاري بجهاز شؤون البيئة، والدكتور النوبي حنفي، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة أسوان، والدكتورة عفاف عبدالباسط، الأستاذ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بالأقصر، والمهندس عماد عبدالله محمد، مدير مشروع تعزيز المرونة المناخية بالأقصر، والدكتور أبو المجد عامر، من جهاز شؤون البيئة بالأقصر، والدكتور محمد محيى الدين، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية ونقيب الزراعيين بالأقصر، وكلاء وزارة التضامن الاجتماعى، والزراعة، وجهاز شئون البيئة، والمجلس القومى للمرأة، ، وأكثر من 300 عامل من الجمعيات الأهلية والتعاونيات الزراعية والمبادرات الشبابية والمرأة في محافظة الأقصر.

وخرجت الندوة بعدة توصيات، تضمنت التشبيك والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية، لتنفيذ مشروعات تنموية فى مجال تحسين نظم الري، والتوسع في برامج الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوسع في برامج إدارة المخلفات الزراعية والصلبة، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها، وتخفيف العبء على البيئة.

أما فى سوهاج، فتم إطلاق حملات طرق أبواب للتوقيع و التعريف بميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، وجمع التوقيعات من المواطنين، الذين تعهدوا بالالتزام بما جاء في بنود الميثاق، وقال أشرف بكري، وانطلقت الحملة لتشمل المدن والقرى بمختلف مراكز محافظة سوهاج.

ويتضمن ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، الذي جاء إطلاقه مواكباً لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، في 26 يناير الماضي، الدعوة إلى عدد من الممارسات الإيجابية، منها عدم قطع الأشجار، والعمل على زيادة أعدادها، وعدم الإسراف في استخدام المياه، والحفاظ على مياه نهر النيل نظيفة، وعدم حرق المخلفات، والتخلص منها عبر الطرق الآمنة بيئياً، بالإضافة إلى الدعوة لترشيد استهلاك الطاقة، وتبني استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

أما فى محافظة أسوان، فتم عقد لقاء لتوعية الأطفال بتغير المناخ داخل أحد دور الحضانة بأسوان بقرية «العطواني»، لتوعيتهم بالتغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها، وكيفية الحد من تداعياتها، و تم تقديم الإرشادات والنصائح لهم أثناء لعبهن على الأرجوحة، مما أثار انتباههن، حيث حرصن على الاستماع إلى ما تقوله رئيس الجمعية بكل إنصات، ووعدت الفتيات بأنهن سينقلن هذه النصائح إلى أسرهن، للتوعية بالتغيرات المناخية.