اليوم السابع
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الصحة: سيارات الإسعاف وصلت حريق المنيرة خلال دقيقتين

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:40 م
الصحة: سيارات الإسعاف وصلت حريق المنيرة خلال دقيقتين حريق كنيسة أبي سيفين بامبابة
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه تم إبلاغ هيئة الإسعاف بوقوع حريق كنيسة المنيرة كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة.
 
وتابع: على الفور تحركت أول سيارة إسعاف، من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحريق في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.
 
 
وأضاف: يتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي الحريق في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة.
 
 
 
وكانت وزارة الصحة والسكانأكدت  أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة) وتم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة،وتم توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.
 
 
 

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