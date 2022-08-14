السجن 15 سنة لعامل سرق شخصا بالإكراه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ج.ع.ف" عامل، بالسجن 15 سنة، لاتهامه بسرقة نقود وهاتف محمول بالإكراه وتحت تهديد السلاح من أحد الأشخاص بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2016 بدائرة مركز اخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجنى عليه، مفاده قيام المتهم بتهديده بسلاح أبيض واستولى منه على 3 آلاف جنيه وهاتف محمول بالاكراه وتحت تهديد السلاح.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.