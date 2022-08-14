الرئيس العراقى يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي فى ضحايا كنيسة "أبو سيفين"

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بعث الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضحايا الحريق الذى اندلع فى كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية فى إمبابة شمالى محافظة الجيزة.

وقال الرئيس صالح -فى البرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بحزنٍ وألمٍ بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم، الحريق فى كنيسة أبو سيفين".

وتقدم الرئيس صالح إلى الرئيس السيسى بأحر التعازى وأصدق المواساة، راجيا المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ الشعب المصرى من كل سوء ومكروه، ويديم نعمة الصحة والعافية.