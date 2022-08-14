الدوما الروسى: زيارة بيلوسى لتايوان أدت إلى تصعيد التوتر فى المنطقة

كتب أحمد عرفة

انتقد رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، زعيم الحزب الديمقراطى الليبرالى ليونيد سلوتسكى، زيارة الوفد الأمريكى إلى تايوان، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية: "طريقة مثيرة للاهتمام أن يكون تعزيز الأمن بالقيام بزيارات استفزازية واحدة تلو الأخرى، لقد أدت زيارة نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى لتايوان إلى تصعيد فعلى للتوتر فى المنطقة، أليس هذا كافيا للأمريكيين؟".

وانتقد رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية خطوات الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن روسيا دعمت دائما وستدعم مبدأ "الصين الواحدة".