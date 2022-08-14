الداخلية تواصل حملاتها الأمنية خلال 24 ساعة وتضبط 199 قطعة سلاح 277 قضية مخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 199 قطعة سلاح نارى بحوزة 166 متهم).. أبرزها على النحو التالى (15) بندقية آلية.، (19) بندقية خرطوش، (5) طبنجات، و(160) فرد محلى، و(242) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة، و(257) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87170) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى، (323) حكم جناية، (25880) حكم حبس جزئى، و(4257) حكم حبس مستأنف، و(44825) حكم غرامة، و(11885) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط تشكيل عصابى ، ضم (4) متهمين ، إرتكبوا حادث.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (277) قضية مخدرات منها كمية من مخدر البانجو وزنت (33,065كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (28,349 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (7,155 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (2,561كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (670 جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (763 جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (543 جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (300 جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (90 جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (20 جرام)، وعدد (458) عبوة قطرة مخدرة، وعدد (32537) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (52) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهمين.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (184) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (سيارة)

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23112) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (203) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.