الحرف والمنتجات النوبية تشارك في معرض "ديارنا" بالعلمين الجديدة.. صور

كتب – عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشاركة عارضين من المحافظة فى هذا معرض "ديارنا" بمدينة العلمين الجديدة، يأتى ضمن خطة التسويق للمنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية والتراثية محلياً ودولياً.

وأضاف محافظ أسوان، في بيان صحفى، أن المعرض شارك فيه عدد من سيدات أسوان موزعين على 3 منافذ تبرز المنتجات والتراث المتميز للمحافظة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحى أو فى المجمعات الجديدة.

وفى السياق نفسه، أوضحت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، بأن هناك تنسيقا دائما مع الوزارات والجهات المختصة لفتح المجال أمام العارضين والعارضات للمشاركة دون تحملهم أى تكاليف تشجيعاً لهم، مؤكدةً أن هذا يتواكب مع دعم المحافظة لجميع فرص التمكين الإقتصادى وتحسين جودة الحياة بتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل باعتبارهم من رواد الأعمال، وهو الذى يتم بمشاركة جميع القوى من المجتمع المدنى والقطاع الخاص.



منتجات الحرف النوبية



الفن النوبى



المشغولات اليدوية



جانب من افتتاح معرض ديارنا بالعلمين الجديدة