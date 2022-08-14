الجيش الأوكرانى يتصدى لهجمات روسية ويدمر مستودعين للذخيرة فى جنوب البلاد

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية عن قيادة العمليات الجنوبية القول" لا يزال الوضع في منطقة العمليات في اتجاه جنوب صعبًا، وإن كان خاضعًا للسيطرة، ويواصل الجيش الروسي شن الهجمات على طول الخطوط المحتلة بالصواريخ والمدفعية وكذلك الضربات الجوية، ولم تنجح المحاولات اليائسة التي قامت بها قوات مجموعتين برمائيتين هجوميتين باتجاه لوزوف، كما شنت روسيا خمس غارات جوية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس، ولم تتسبب الهجمات في وقوع إصابات".

وأوضحت أن الروس قصفوا كوشوف ونوفوهريفيسكي على طول الحدود الإدارية لمنطقتي خيرسون ودنيبروبتروفسك مستخدمين مدفعية من عيار 152 ملم، وفي كلتا الحالتين أصابت القذائف أراضي زراعية ولم يسجل وقوع إصابات، مضيفة أن طيران الجيش الأوكراني نفذ غارتين على معاقل القوات الروسية في منطقة باشتانكا، بينما قضت وحدات الصواريخ والمدفعية على 15 من الجنود الروس، ودمرت أيضًا دبابة قتال رئيسية من طراز T-72 وأربع مركبات قتالية مدرعة وشاحنات، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة في موزيكيفكا ونوفا كاخوفكا.

وتابعت" في البحر الأسود، لم يتغير تكوين ومواقع المجموعة البحرية الروسية، التي تهدد كامل أراضي أوكرانيا بـ16 صاروخ كاليبر عالي الدقة، كما لا تزال هناك سفينة إنزال كبيرة في مهمة قتالية".

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 43 ألفا و550 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 14 أغسطس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن إجمالي خسائر القوات الروسية في الفترة من 25 فبراير وحتى 14 أغسطس، بلغ نحو 43 ألفا و550 جنديا".

وأضاف بيان الهيئة أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1864 دبابة و4126 مركبة مدرعة و980 من النظم المدفعية و261 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و233 طائرة و194 مروحية و15 سفينة و3039 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 91 وحدة من المعدات الخاصة".