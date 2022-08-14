التموين تضبط 1214 بطاقة لدى صاحب مخبز بالجيزة وتحيله للنيابة

كتب ـ مدحت وهبة

تمكنت مديرية التموين بالجيزة من التحفظ على 22 طن دقيق مدعم، قبل تهريبه إلى السوق السوداء، واستخدامه في غير الغرض المخصص له، وهو إنتاج الخبز المدعم لأصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، كما تمكنت أيضا من التحفظ على أكثر من 1214 بطاقة تموينية لدي أحد المخابز في أطفيح، لاستخدامها في تسجيل عمليات صرف خبز مدعم وهمية.

جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية التموين بمحافظة الجيزة، برئاسة هالة غريب وكيل المديرية، ومفتشى الرقابة المركزية بالمديرية بالتنسيق مع العميد يحيي زغلول مدير مباحث تموين الجيزة ومعاونيه على دائرة أطفيح، أسفرت عن الآتي، ضبط عدد 1214 بطاقة ذكية بحوزة صاحب المخبز للتربح والاستيلاء على المال العام، مخالفا للقرارات والتوجيهات الوزارية فى هذا الشأن، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من إنتاج الخبز المدعم للمواطنين والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بأموال الدعم .

كما تم ضبط مخزن دقيق بمنطقة أطفيح، والتحفظ على 422 شيكارة زنة 50 كيلو للشيكارة بإجمالي 22.50 طن دقيق بلدى مدعم قبل إعادة تعبئة مرة أخرى في السوق السوداء على اعتباره دقيق فاخر كذلك تم ضبط مصنع ملابس يقوم بتقليد العلامات التجارية لماركات عالمية بقصد الاتجار والتربح، كذلك ضبط مصنع للحلويات يزاول العمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 1 طن و300 كيلو سكر تمويني .