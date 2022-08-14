إحباط تهريب 2 طن سكر تموينى دقيق مدعم بالسوق السوداء بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت مديرية التموين بأسوان، من إحباط محاولة تهريب طن من الدقيق البلدي المخصص للعيش المدعم من أحد المخابز البلدية وكان صاحبها يدبر لتهريبه، حيث تم ضبط الكميات وعمل محضر جنح بقسم شرطة أول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم ضبط ٢ طن سكر تمويني كانت معدة للبيع بالسوق السوداء بمركز إدفو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

وأكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أنه الأجهزة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها بالتعاون مع اللجان المشتركة بالمحافظة ومديريات الخدمات المختصة، تواصل سلسلة حملاتها الرقابية المفاجئة على كافة مداخل ومخارج المحافظة.

وأضاف "العربى" فى بيان صحفى، بأن ذلك يأتى من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على أى سلع أو منتجات يتم تهريبها بطرق غير مشروعة للحفاظ على حقوق المواطنين من مختلف السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية على الوجه الأكمل.



إحباط تهريب دقيق مدعم



الدقيق المهرب



الكميات المضبوطة