التعليم: لا تغيير فى مواعيد انطلاق العام الدراسى الجديد ويبدأ 24 سبتمبر

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما يتردد بشأن تأجيل انطلاق العام الدراسى الجديد حتى 1 أكتوبر المقبل غير صحيح، موضحة أنه لا تغيير فى مواعيد بدء العام الدراسي الجديد، حيث تبدأ الدراسة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 24 سبتمبر 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء العام الدراسى 2023، السبت 24 سبتمبر 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسى 2023 يبدأ فى شهر سبتمبر، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأوضحت الوزارة، أنه يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و 96 يوما للفصل الدراسي الثاني.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.