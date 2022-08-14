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التعليم تعقد اختبارات القبول للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين.. صور

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:07 م
التعليم تعقد اختبارات القبول للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين.. صور اختبارات القبول للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين
كتب ـ محمود طه حسين

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث تابع محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة السويس سير الامتحانات والتى عقدت إلكترونيا، كما وجه بتذليل العقبات أمام الطلاب وتوفير وسائل الراحة والهدوء للطلاب أثناء أداء الامتحانات.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من تلقى طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا، موضحة أنه تم فتح الموقع الإلكترونى لتلقى طلبات الطلاب الراغبين فى التقدم لمدارس المتفوقين تحقيقًا لرغبة كثير من أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني أثناء الفترة المدرجة بإعلان التقدم.
 
وقالت الوزارة، إنه تم إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس على أن تٌعقد امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنفس المواعيد المقررة بإعلان التقدم الخاص بهم، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في التوسع في إنشاء تلك النوعية من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، تلبية لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.
 
 
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جانب من الاختبارات
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اختبارات مدارس المتفوقين
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اختبارات القبول للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين


التربية والتعليم

التقدم لمدارس المتفوقين

تلقى طلبات التقدم لمدارس المتفوقين

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