التعليم: 13 أغسطس الجارى امتحانات المتقدمين للقبول بمدارس المتفوقين

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستبدأ يوم 13 أغسطس الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من تلقى طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا، موضحة أنه تم فتح الموقع الإلكترونى لتلقى طلبات الطلاب الراغبين فى التقدم لمدارس المتفوقين تحقيقًا لرغبة كثير من أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني أثناء الفترة المدرجة بإعلان التقدم.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال الأسبوع الحالى على أن تٌعقد امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنفس المواعيد المقررة بإعلان التقدم الخاص بهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في التوسع في إنشاء تلك النوعية من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، تلبية لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.