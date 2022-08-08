اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: 13 أغسطس الجارى امتحانات المتقدمين للقبول بمدارس المتفوقين

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:00 ص
التعليم: 13 أغسطس الجارى امتحانات المتقدمين للقبول بمدارس المتفوقين وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستبدأ يوم 13 أغسطس الجارى.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من تلقى طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا، موضحة أنه تم فتح الموقع الإلكترونى لتلقى طلبات الطلاب الراغبين فى التقدم لمدارس المتفوقين تحقيقًا لرغبة كثير من أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني أثناء الفترة المدرجة بإعلان التقدم.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال الأسبوع الحالى على أن تٌعقد امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنفس المواعيد المقررة بإعلان التقدم الخاص بهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في التوسع في إنشاء تلك النوعية من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، تلبية لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.
 
 
 

التربية والتعليم

التقدم لمدارس المتفوقين

تلقى طلبات التقدم لمدارس المتفوقين

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة