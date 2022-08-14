البرهان: السودان يعيش تجربة انتقال محاطة بتحديات كبيرة والجيش ينحاز للشعب فقط

كتب: أحمد جمعة

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة واحدة، وأكد في كلمة له، اليوم الأحد، بمناسبة العيد الوطني للقوات المسلحة في السودان، أن السودان يعيش تجربة انتقال محاطة بتحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بالتعاون بين الشعب والجيش السودانى.

وأضاف: "أوضاع بلادنا لا تحتمل مزيدا من التشرذم، ونؤكد لشعبنا أن جيشه سيظل وفيًا له وينحاز لخياراته الوطنية".

وتعهد رئيس مجلس السيادة السوداني بألا تنحاز القوات المسلحة السودانية لأي طرف سوى الشعب السوداني، وتابع: "شعبنا طال انتظاره للحلول الناجحة للأزمات وهذا لن يحدث إلا في ظل حكومة يتفق عليها الجميع بدون إقصاء لأحد",

وأكد الفريق البرهان عزمه على "بذل أقصى الجهود لتمكين قواتنا من حماية أرض وشعب السودان".

وقال: "نقف مع المتضررين من تداعيات السيول والأمطار في البلاد".