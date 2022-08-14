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الأمين عام الأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابى في مالى

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:49 م
الأمين عام الأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابى في مالى جوتيريش
كتبت: هند المغربي

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات المسلحة المالية في "تيسيت" بمنطقة أنسونجو منذ أيام قليله 
 
وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان للمنظمة، أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وخسائر في الأرواح.
 
فيما أعرب البيان وفقا للأمين العام للأمم المتحدة عن أعمق تعازيه لأسر الضحايا ولأبناء مالي، "الذين يواصلون دفع ثمن باهظ في حربهم المستمرة ضد الإرهاب."
 
وكرر الأمين العام التزام الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، بدعم الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في مالي.
 
 

الأمم المتحدة

مالى

جوتيريش

هجوم إرهابي



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