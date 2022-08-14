اليوم السابع
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الأمم المتحدة: 30 رحلة جوية من وإلى مطار صنعاء منذ بداية الهدنة

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:27 ص
الأمم المتحدة: 30 رحلة جوية من وإلى مطار صنعاء منذ بداية الهدنة ستيفان دوجاريك
كتبت : هند المغربي

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أفادت الأمم المتحدة بأن المحادثات بشأن فتح طرق تعز ومحافظات أخرى في اليمن لا تزال جارية. ولفت المتحدث الرسمي للمنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، حول آخر المستجدات في اليمن، "إن ما رأيناه منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار هو عدد لا بأس به من الرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه، تقريبا 30 رحلة جوية .

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن كمية لا بأس بها من الوقود دخلت إلى الحديدة لتلبية احتياجات المدنيين اليمنيين في تلك المنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي رحب في بيان له بتجديد الهدنة في اليمن بتاريخ 2 أغسطس، معتبرا انها أهم فرصة للسلام وحماية المدنيين يشهدها اليمن منذ سنوات، وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الهدنة وفرت أساسا مستقرا للتقدم في المحادثات على المسارين الاقتصادي والأمني، والشروع في مناقشات متعمقة وشاملة على المسار السياسي.

ودعوا الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة لتكثيف المفاوضات على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن اقتراح اتفاق هدنة موسع وضعه المبعوث الخاص للأمم المتحدة، "والذي يمكن ترجمته إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار وزيادة الفوائد لليمنيين، بما في ذلك من خلال زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وزيادة حرية التنقل."

 


الأمم المتحدة

اليمن

صنعاء

رحلات جوية

هدنة اليمن



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