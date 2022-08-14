الأزهر العالمى للفتوى يعقد الملتقى الفقهى الثانى حول فقه الاستثمار والاقتصاد

كتب ــ لؤى على

ينظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الملتقى الفقهي الثاني بعنوان "فقه الاستثمار والاقتصاد ـ التأصيل الإفتائي واستشراف المستقبل"، غدا الاثنين بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.