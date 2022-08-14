وكتب الركابي - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" - "بعض المواقع الإعلامية المُغرضة تداولت خبرا يتحدث عن طرد رئيس مجلس النواب من منزل نوري المالكي"، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح لأنه ليس من أخلاق المالكي أن لا يحترم شخصا مسؤولا في الدولة بهذا الموقع أو دونه، محذرا وسائل الإعلام من السقوط في فخاخ الإعلام المُغرض.